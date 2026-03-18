Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Bibliothèque Mazières-en-Gâtine

Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société

Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Après-midi jeux de société adultes.

Organisé par le réseau Lectures Nomades. .

Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 56 66 biblio.mazieres79@gmail.com

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English : Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société

L’événement Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Val de Gâtine