Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Bibliothèque Verruyes
Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Bibliothèque Verruyes mardi 7 avril 2026.
Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société
Bibliothèque 4, place de l’église Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Après-midi jeux de société adultes.
Organisé par le réseau Lectures Nomades. .
Bibliothèque 4, place de l’église Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 11 86 bibliotheque@verruyes.fr
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English : Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société
L’événement Réseau Lectures Nomades Aprés-midi jeux de société Verruyes a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine