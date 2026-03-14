Réseau Lectures Nomades Atelier tout public Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Réseau Lectures Nomades Atelier tout public

Ancien presbytère 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Le réseau lectures nomades propose un atelier tout public la tête dans les nuages avec Blandine Pluchet, en parallèle de l’exposition d’Hervé Guiheneux. .

Ancien presbytère 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 20 70 biblio@stpardouxsoutiers.fr

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English : Réseau Lectures Nomades Atelier tout public

L’événement Réseau Lectures Nomades Atelier tout public Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine