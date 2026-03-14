Réseau Lectures Nomades Atelier tout public Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers
Réseau Lectures Nomades Atelier tout public Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers mercredi 18 mars 2026.
Réseau Lectures Nomades Atelier tout public
Ancien presbytère 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Le réseau lectures nomades propose un atelier tout public la tête dans les nuages avec Blandine Pluchet, en parallèle de l’exposition d’Hervé Guiheneux. .
Ancien presbytère 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 20 70 biblio@stpardouxsoutiers.fr
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English : Réseau Lectures Nomades Atelier tout public
L’événement Réseau Lectures Nomades Atelier tout public Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine