Réseau Lectures Nomades On s’lit tout Bibliothèque Mazières-en-Gâtine
Réseau Lectures Nomades On s’lit tout Bibliothèque Mazières-en-Gâtine dimanche 26 avril 2026.
Réseau Lectures Nomades On s’lit tout
Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
On s’lit tout (adultes) organisé par le réseau lectures nomades. .
Bibliothèque 15 rue du pré Martinet Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 56 66 biblio.mazieres79@gmail.com
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English : Réseau Lectures Nomades On s’lit tout
L’événement Réseau Lectures Nomades On s’lit tout Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine