Réseau Lectures Nomades On s’lit tout Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

Réseau Lectures Nomades On s’lit tout

Ancien presbytère 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Dimanche 7 décembre de 10h à 12h

Quatre fois par an, les bibliothèques du réseau proposent une matinée conviviale pour discuter autour de vos dernières lectures coups de cœur, romans, documentaires, BD, poésie… venez papoter et, peut-être, augmenter le volume de votre pile à lire !

Entrée libre et gratuite. Chouquettes et boissons offertes.

reseau.lectures.nomades@gmail.com

Adresse Bibliothèque de St-Pardoux-Soutiers 1, place de l’araucaria .

Ancien presbytère 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com

English : Réseau Lectures Nomades On s’lit tout

German : Réseau Lectures Nomades On s’lit tout

Italiano :

Espanol : Réseau Lectures Nomades On s’lit tout

L’événement Réseau Lectures Nomades On s’lit tout Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Val de Gâtine