Réseau Lectures Nomades On s'lit tout Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 7 décembre 2025.
Ancien presbytère 1 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Gratuit
Dimanche 7 décembre de 10h à 12h
Quatre fois par an, les bibliothèques du réseau proposent une matinée conviviale pour discuter autour de vos dernières lectures coups de cœur, romans, documentaires, BD, poésie… venez papoter et, peut-être, augmenter le volume de votre pile à lire !
Entrée libre et gratuite. Chouquettes et boissons offertes.
reseau.lectures.nomades@gmail.com
Ancien presbytère 1 place de l'Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reseau.lectures.nomades@gmail.com
