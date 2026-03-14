Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC Bibliothèque Saint-Lin

Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC 1 rue de la mairie Saint-Lin 2026-04-23

Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC Bibliothèque Saint-Lin jeudi 23 avril 2026.

Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC

Bibliothèque 1 rue de la mairie Saint-Lin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC
Organisé par le réseau Lectures Nomades.   .

Bibliothèque 1 rue de la mairie Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 63 64  bibliotheque.stlin@gmail.com

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English : Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC

L’événement Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC Saint-Lin a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine

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