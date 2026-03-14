Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC Bibliothèque Saint-Lin
Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC Bibliothèque Saint-Lin jeudi 23 avril 2026.
Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC
Bibliothèque 1 rue de la mairie Saint-Lin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC
Organisé par le réseau Lectures Nomades. .
Bibliothèque 1 rue de la mairie Saint-Lin 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 63 64 bibliotheque.stlin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC
L’événement Réseau Lectures Nomades Présentation Prix des Lecteurs du festival LEC Saint-Lin a été mis à jour le 2026-03-11 par CC Val de Gâtine