Réseautage des entrepreneurs du Haut-Jura espace lamartine, 39400 Morez Hauts de Bienne

Réseautage des entrepreneurs du Haut-Jura Jeudi 13 novembre, 18h30 espace lamartine, 39400 Morez Jura

Début : 2025-11-13T18:30:00+01:00 – 2025-11-13T20:30:00+01:00

Fin : 2025-11-13T18:30:00+01:00 – 2025-11-13T20:30:00+01:00

Cette soirée a pour ambition de favoriser les rencontres entre secteurs géographiques et domaines d’activité, pour mieux se connaître, échanger et partager.

le programme est le suivant :

• Speed meeting pour multiplier les rencontres,

• Présentation de l’étude réalisée par la Région « Produire, Capter, Fixer » : où se cachent les richesses économiques de nos territoires ?

• Échanges conviviaux autour d’un verre de l’amitié.

espace lamartine, 39400 Morez rue lamartine, 39400 Morez Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté

soirée d’échange entre entrepreneurs du Haut-Jura