Réseaux sociaux, algorithmes et intelligence artificielle Mairie du 18e arrondissement PARIS

Les Ateliers de la République sont un programme de la Mairie du 18e

mis en place il y a plusieurs années et composé de cycles de conférence

et d’ateliers participatifs pour engager des réflexions autour des

valeurs qui fondent notre pacte social. Chaque session est dédiée à une

thématique différente.

Réseaux sociaux, algorithmes et Intelligence artificielle,

quels enjeux pour nos démocraties ?

Alors que le temps passé sur les réseaux sociaux n‘a jamais

été aussi élevé, quelle influence ces plateformes ont sur la formation des

opinions ? Quel rôle joue l’intelligence artificielle dans ce procédé ? Sommes nous addictes ? Quelle place ont les médias

traditionnels dans ce nouvel écosystème ?

Intervenants

Jean Cattan

Secrétaire général du Conseil national du numérique

Sophie Jehel

Professeure en sciences de l’information et de la

communication, Université Paris 8

Laurent Karila

Professeur de psychiatrie et d’ addictologie, Hôpital

Paul-Brousse (APHP)

Jean Massiet

Streamer sur les réseaux sociaux, fondateur de l‘émission

Backseat

Dans le cadre des Ateliers de la République, la Mairie du 18e vous propose une table ronde le 4 novembre à 18h30 sur la thématique des réseaux sociaux à l’ère des algorithmes et de l’Intelligence artificielle.

Le mardi 04 novembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS