Réseaux sociaux, algorithmes et intelligence artificielle Mairie du 18e arrondissement PARIS mardi 4 novembre 2025.
Les Ateliers de la République sont un programme de la Mairie du 18e
mis en place il y a plusieurs années et composé de cycles de conférence
et d’ateliers participatifs pour engager des réflexions autour des
valeurs qui fondent notre pacte social. Chaque session est dédiée à une
thématique différente.
Réseaux sociaux, algorithmes et Intelligence artificielle,
quels enjeux pour nos démocraties ?
Alors que le temps passé sur les réseaux sociaux n‘a jamais
été aussi élevé, quelle influence ces plateformes ont sur la formation des
opinions ? Quel rôle joue l’intelligence artificielle dans ce procédé ? Sommes nous addictes ? Quelle place ont les médias
traditionnels dans ce nouvel écosystème ?
Intervenants
Jean Cattan
Secrétaire général du Conseil national du numérique
Sophie Jehel
Professeure en sciences de l’information et de la
communication, Université Paris 8
Laurent Karila
Professeur de psychiatrie et d’ addictologie, Hôpital
Paul-Brousse (APHP)
Jean Massiet
Streamer sur les réseaux sociaux, fondateur de l‘émission
Backseat
Dans le cadre des Ateliers de la République, la Mairie du 18e vous propose une table ronde le 4 novembre à 18h30 sur la thématique des réseaux sociaux à l’ère des algorithmes et de l’Intelligence artificielle.
Le mardi 04 novembre 2025
de 18h30 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS