Réseaux sociaux, portable : faut-il tout interdire aux ados ?, Café des Champs Libres, Rennes

Réseaux sociaux, portable : faut-il tout interdire aux ados ? Mercredi 18 mars, 18h30 Café des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Fin janvier, l’Assemblée nationale a adopté une loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et le portable au lycée. Objectif : préserver la santé mentale et physique des ados. Quels sont les effets attendus de cette nouvelle loi ? Et quelles sont ses limites ?

En partenariat avec le Club de la presse.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

La surexposition aux écrans est accusée de nuire à la santé des ados. Les pouvoirs publics prennent des mesures. Mais interdire, est-ce la bonne solution ?