Réseaux : un enjeu majeur de réindustrialisation des territoires et de transition énergétique HEC Alumni Paris Mardi 3 février, 18h30 sur inscription

Le 28 avril 2025, le système électrique Ibérique a basculé en quelques minutes dans le noir, victime de surtensions que le réseau n’a pas pu stabiliser. Cet incident nous rappelle le rôle critique des réseaux énergétiques dans la fourniture d’énergie sur un territoire et la complexité des enjeux qu’ils supportent.

La transition énergétique et la réindustrialisation nécessitent des ajustements très importants des réseaux et de leur gestion. La complexité de cette transition touche tous les acteurs de l’écosystème industriel : quels sont les nouveaux enjeux auxquels les réseaux doivent répondre ? En quoi les réseaux contribuent au développement industriel de nos territoires ? Quelles sont les réponses des gestionnaires et des exploitants de réseaux ?

Pour apporter un éclairage à ces questions, nous vous invitons à la table ronde suivante :

Soumia Malinbaum : administratrice du MEDEF, 1ère Vice Présidente CCI Paris

Mathias Povse : Membre du Directoire, Directeur Clients et Territoires – ENEDIS

Yannick Duport : SEVP Vente & Marketing, Directeur international, membre du COMEX – Dalkia

Yannick Jacquemart : Directeur Transformation de l’Exploitation du Système électrique et Intégration des Flexibilités – RTE

