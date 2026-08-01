Résenlieu en Fête Résenlieu
samedi 22 août 2026 · Résenlieu
Informations pratiques
Résenlieu
Résenlieu en Fête
Résenlieu Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
Célébrons ensemble notre patrimoine !
Samedi 22 août messe en l’église de Résenlieu, bénédiction / réinauguration du calvaire et vin d’honneur.
Dimanche 23 août
– Foire à tout toute la journée (sans réservation inscription et paiement sur place 5 € par véhicule)
– Animations
* tir à l’arc / sarbacane 2 € par personne (5 flèches ou 5 dards / partie)
* Ball-trap laser 4 € par personne
* Carambole (gratuit)
* structure gonflable pour les enfants (gratuit)
– Concours de pêche
– Buvette et restauration .
Résenlieu 61230 Orne Normandie +33 6 42 34 97 48
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English : Résenlieu en Fête
L’événement Résenlieu en Fête Résenlieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault