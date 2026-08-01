Informations pratiques

Résenlieu

Résenlieu en Fête

Résenlieu Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Célébrons ensemble notre patrimoine !

Samedi 22 août messe en l’église de Résenlieu, bénédiction / réinauguration du calvaire et vin d’honneur.

Dimanche 23 août

– Foire à tout toute la journée (sans réservation inscription et paiement sur place 5 € par véhicule)

– Animations

* tir à l’arc / sarbacane 2 € par personne (5 flèches ou 5 dards / partie)

* Ball-trap laser 4 € par personne

* Carambole (gratuit)

* structure gonflable pour les enfants (gratuit)

– Concours de pêche

– Buvette et restauration .

Résenlieu 61230 Orne Normandie +33 6 42 34 97 48

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English : Résenlieu en Fête

L’événement Résenlieu en Fête Résenlieu a été mis à jour le 2026-08-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault