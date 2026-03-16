Réserve Naturelle Régionale de Plounérin Venez respirer un air sauvage !

Réserve naturelle de Plounérin Plounérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

À Plounérin, on n’est pas très loin des plages de sables fins (15 min) … Mais ici, un autre Trégor vous attend, authentique, préservé et protégé. Une parenthèse de nature pour respirer loin des sentiers battus. Libellules virevoltantes, chemins creux et plantes carnivores vous attendent !

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone. .

Réserve naturelle de Plounérin Plounérin 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20

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English :

L’événement Réserve Naturelle Régionale de Plounérin Venez respirer un air sauvage ! Plounérin a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose