Réserve ton resto, on garde les marmots ! Evenementia Aix Marseille Aix-en-Provence

Réserve ton resto, on garde les marmots !

Samedi 14 février 2026 de 18h30 à 23h. Evenementia Aix Marseille Avenue de Bath Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 18:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint Valentin, vous rêvez d’un dîner en amoureux, d’une sortie entre amis ou simplement d’un moment de détente sans vous soucier des enfants ?

Pendant votre sortie, vos petits bouts seront pris en charge par des professionnels de l’animation.

L’agence Evenementia vous propose un service unique pendant que vous profitez d’une soirée en toute tranquillité dans votre restaurant préféré, ils s’occupent de vos enfants dans un cadre adapté et sécurisé.

Au programme ateliers créatifs, jeux et animations, contes et histoires, …



Pour information, le repas des enfants est à prévoir.

Possibilité de faire réchauffer sur place. .

Evenementia Aix Marseille Avenue de Bath Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 10 73 evenementia.aix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For Valentine’s Day, are you dreaming of a romantic dinner, an outing with friends or simply a moment of relaxation without worrying about the children?

During your outing, your little ones will be looked after by professional entertainers.

