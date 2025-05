Résidence architectes et paysagistes – Commercy, 13 mai 2025 09:30, Commercy.

Meuse

Résidence architectes et paysagistes 9 avenue Stanislas Commercy Meuse

Venez nous rencontrez et partagez-nous souvenirs, histoires ou idées de

projet pour le Breuil et ses alentours!Tout public

9 avenue Stanislas

Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 02 18

English :

Come and meet us and share your memories, stories and ideas for

for Le Breuil and the surrounding area!

German :

Treffen Sie uns und teilen Sie mit uns Erinnerungen, Geschichten oder Ideen für neue Projekte

und Umgebung!

Italiano :

Venite a conoscerci e a condividere i vostri ricordi, le vostre storie e le vostre idee per

per Le Breuil e dintorni!

Espanol :

Venga a conocernos y a compartir sus recuerdos, historias e ideas para

¡para Le Breuil y sus alrededores!

