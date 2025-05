Résidence Artiste plasticienne Mouk – Amou, 2 juin 2025 07:00, Amou.

Résidence Artiste plasticienne Mouk La Grange Autrement Amou

L’association Artelandes, en partenariat avec la commune d’Amou, aura le plaisir d’accueillir en résidence, à la Grange Autrement , l’artiste plasticienne paloise Rachel MOREAU, MOUK de son nom d’artiste, en juillet.

« Lors de cette résidence , je me lance le défi de créer une série de portraits d’hommes, haut en couleur et en sensibilité, comme le sont les vingt-cinq femmes de ma collection Des Fleurs et des Femmes, finalisée l’an dernier. Cette fois, je vais ajouter à mes dessins au pastel sec, du papier découpé et du texte manuscrit, qui infusent beaucoup mon travail. Intuitif, presque naïf, mon art se veut accessible, tant dans le résultat que dans la démarche de réalisation. Je crée avec mes mains pour raconter ce qui me passe par la tête. Pour finir la boucle créative, je partage mes œuvres, comme un prétexte pour reconnecter à des sensations concrètes et aux êtres humains. .

La Grange Autrement

Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 46 69 28 artelandes@gmail.com

English : Résidence Artiste plasticienne Mouk

The Artelandes association, in partnership with the municipality of Amou, is delighted to welcome Rachel MOREAU, artist MOUK from Pau, for a residency at the Grange Autrement in July.

German : Résidence Artiste plasticienne Mouk

Der Verein Artelandes freut sich, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Amou die Künstlerin Rachel MOREAU, MOUK mit Künstlernamen, im Juli als Gast in der Grange Autrement begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’associazione Artelandes, in collaborazione con il comune di Amou, è lieta di ospitare nel mese di luglio, presso la Grange Autrement, una residenza per l’artista visiva di Paloise Rachel MOREAU, o MOUK come si fa chiamare.

Espanol : Résidence Artiste plasticienne Mouk

La asociación Artelandes, en colaboración con el municipio de Amou, se complace en acoger en julio una residencia en la Grange Autrement de la artista visual palermitana Rachel MOREAU, o MOUK, como es su nombre artístico.

