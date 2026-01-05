Résidence artistique d’Anne Garidou Un regard photographique Musée Dupuy-Mestreau Saintes

Résidence artistique d’Anne Garidou Un regard photographique

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-03

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-02-03

Anne Garidou, artiste et photographe, propose à travers cette résidence une vision subjective et volontairement décalée du musée Dupuy-Mestreau à partir de son expérience de visite des lieux et d’observation des collections.

.

Musée Dupuy-Mestreau 4 rue Monconseil Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 36 71 musee.dupuy-mestreau@ville-saintes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through this residency, artist and photographer Anne Garidou offers a subjective and deliberately offbeat vision of the Dupuy-Mestreau museum, based on her experience of visiting the site and observing the collections.

L’événement Résidence artistique d’Anne Garidou Un regard photographique Saintes a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge