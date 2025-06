RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE CÉLINE ACHOUR – Saint-Mathieu-de-Tréviers 16 juin 2025 07:00

Hérault

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE CÉLINE ACHOUR 44 allée Eugene Saumade Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-16

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-06-16

Céline Achour transforme expériences et émotions en une peinture poétique et surréaliste, abordant des thèmes universels comme le temps, la solitude, la différence et la sexualité. Sensible à l’actualité et aux enjeux contemporains, elle explore aussi l’écologie et les nouvelles technologies à travers la peinture, le collage, le dessin et la gravure.

44 allée Eugene Saumade

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie contact@vendemiaires.com

English :

Céline Achour transforms experiences and emotions into poetic, surrealist painting, tackling universal themes such as time, solitude, difference and sexuality. Sensitive to current events and contemporary issues, she also explores ecology and new technologies through painting, collage, drawing and engraving.

German :

Céline Achour verwandelt Erfahrungen und Emotionen in eine poetische und surrealistische Malerei, in der sie universelle Themen wie Zeit, Einsamkeit, Unterschiedlichkeit und Sexualität behandelt. Sie ist sensibel für aktuelle Ereignisse und zeitgenössische Herausforderungen und beschäftigt sich in ihrer Malerei, Collage, Zeichnung und Gravur auch mit Ökologie und neuen Technologien.

Italiano :

Céline Achour trasforma esperienze ed emozioni in dipinti poetici e surrealisti, affrontando temi universali come il tempo, la solitudine, la differenza e la sessualità. Sensibile agli eventi e alle questioni contemporanee, esplora anche l’ecologia e le nuove tecnologie attraverso la pittura, il collage, il disegno e l’incisione.

Espanol :

Céline Achour transforma experiencias y emociones en pinturas poéticas y surrealistas, abordando temas universales como el tiempo, la soledad, la diferencia y la sexualidad. Sensible a la actualidad y los problemas contemporáneos, también explora la ecología y las nuevas tecnologías a través de la pintura, el collage, el dibujo y el grabado.

