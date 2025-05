RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE PAULINA DZIEDUSZYCKA-MARTUSEWICZ – Saint-Mathieu-de-Tréviers, 16 mai 2025 07:00, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Hérault

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE PAULINA DZIEDUSZYCKA-MARTUSEWICZ 170 Rue de la Grenouille Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-05-16

L’association Les Vendémiaires accueille en résidence à la Maison d’Emma l’artiste Paulina Dzieduszycka-Martusewicz.

Elle a étudié les arts graphiques à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie et de Bruxelles. Elle explore les paysages sur de grandes surfaces et met en valeur couleurs et lumière. Elle est également portraitiste et a réalisé des projets dans le domaine de l’art sacré.

170 Rue de la Grenouille

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie lesvendemiairesassociation@gmail.com

English :

Les Vendémiaires association welcomes artist in residence Paulina Dzieduszycka-Martusewicz.

She studied graphic arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw and Brussels. She explores landscapes on large surfaces, emphasizing color and light. She is also a portrait painter and has carried out projects in the field of sacred art.

German :

Der Verein Les Vendémiaires empfängt die Künstlerin Paulina Dzieduszycka-Martusewicz als Residentin im Maison d’Emma.

Sie studierte Grafik an der Akademie der Schönen Künste in Warschau und Brüssel. Sie erkundet Landschaften auf großen Flächen und hebt Farben und Licht hervor. Sie ist auch Porträtmalerin und hat Projekte im Bereich der sakralen Kunst realisiert.

Italiano :

L’associazione Les Vendémiaires ospita nella Casa di Emma una residenza per l’artista Paulina Dzieduszycka-Martusewicz.

Ha studiato arti grafiche all’Accademia di Belle Arti di Varsavia e di Bruxelles. Esplora paesaggi su grandi superfici, mettendo in risalto il colore e la luce. È anche ritrattista e ha realizzato progetti nel campo dell’arte sacra.

Espanol :

La asociación Les Vendémiaires acoge a la artista Paulina Dzieduszycka-Martusewicz para una residencia en la Casa de Emma.

Estudió artes gráficas en la Academia de Bellas Artes de Varsovia y Bruselas. Explora paisajes en grandes superficies, destacando el color y la luz. También es retratista y ha realizado proyectos en el campo del arte sacro.

