Résidence artistique de territoire Atelier dessin Cartographie d’un récit avec la Cie Les Atlantes au Tympan Goujounac

Résidence artistique de territoire Atelier dessin Cartographie d’un récit avec la Cie Les Atlantes au Tympan

Le Tympan Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 16:00:00

fin : 2025-10-09 18:00:00

Date(s) :

2025-10-09

Dans le cadre de son projet culturel de territoire et de sa première résidence artistique avec la DRAC Occitanie, le Grand Quercy vous invite à rencontrer la Cie Les Atlantes ; Cyrille Atlan, autrice et metteuse en scène et Aymeric Reumaux, dessinateur; qui fait étape sur les territoires du Grand Quercy de mars à novembre 2025.

La Cie Les Atlantes vient arpenter le territoire, ses lieux, ses paysages, ses patrimoines et aller à la rencontre des habitants, invités à raconter une histoire, un ressenti…sur comment chacun vit son territoire et le fait que l’on s’y sente bien. Ce collectage oral viendra nourrir une création collective qui sera présentée sous forme de veillées-spectacles et d’expositions début 2026. .

Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie cie.atlantes@gmail.com

English :

As part of its regional cultural project and its first artistic residency with DRAC Occitanie, Grand Quercy invites you to meet Cie Les Atlantes; Cyrille Atlan, author and director, and Aymeric Reumaux, draughtsman; who will be visiting the Grand Quercy region from March to November 2025.

Cie Les Atlantes will be surveying the territory, its places, landscapes and heritage, and meeting local residents, who will be invited to tell a story, share their feelings… about how they experience their territory and how they feel about it

German :

Im Rahmen seines territorialen Kulturprojekts und seiner ersten künstlerischen Residenz mit der DRAC Okzitanien lädt das Grand Quercy Sie ein, die Cie Les Atlantes, Cyrille Atlan, Autorin und Regisseurin, und Aymeric Reumaux, Zeichner, zu treffen, die von März bis November 2025 in den Gebieten des Grand Quercy Station machen.

Die Cie Les Atlantes durchstreift das Gebiet, seine Orte, seine Landschaften, sein Erbe und trifft auf die Einwohner, die eingeladen werden, eine Geschichte zu erzählen, ein Gefühl… darüber, wie jeder sein Gebiet erlebt und ob man sich dort wohl fühlt

Italiano :

Nell’ambito del suo progetto culturale regionale e della sua prima residenza artistica con il DRAC Occitanie, il Grand Quercy vi invita a conoscere la Cie Les Atlantes, Cyrille Atlan, autore e regista, e Aymeric Reumaux, disegnatore, che visiteranno la regione del Grand Quercy da marzo a novembre 2025.

La Cie Les Atlantes indagherà la regione, i suoi luoghi, i suoi paesaggi e il suo patrimonio, e incontrerà le persone del luogo, che saranno invitate a raccontare una storia, a condividere le loro sensazioni… su come vivono la loro regione e su come la percepiscono

Espanol :

En el marco de su proyecto cultural regional y de su primera residencia artística con la DRAC Occitanie, el Gran Quercy le invita a conocer a la Cie Les Atlantes, Cyrille Atlan, autor y director, y Aymeric Reumaux, dibujante, que visitarán la región del Gran Quercy de marzo a noviembre de 2025.

La Cie Les Atlantes estudiará la región, sus lugares, paisajes y patrimonio, y se reunirá con sus habitantes, a los que invitará a contar una historia, a compartir sus sentimientos sobre cómo viven su región y cómo se sienten con ella

