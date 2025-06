Résidence artistique « les monstres fantastiques du Parc Montcervier Parc Montcervier Vic-le-Comte 7 juillet 2025 10:00

Résidence artistique « les monstres fantastiques du Parc Montcervier 7 – 14 juillet Parc Montcervier Puy-de-Dôme

Ateliers réservés aux enfants d’Altéris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T10:00:00 – 2025-07-07T12:00:00

Fin : 2025-07-14T13:30:00 – 2025-07-14T20:00:00

Ateliers enfants/ados d’Altéris du 07/07 au 11/07/2025

Vannerie et création d’un fanzine et affiche sur le thème des Monstres Fantastiques du Parc Montcervier Vic le Comte

L’exposition des œuvres produites lors de cette résidence artistiques coïncidera avec la réouverture au grand public du Parc Montcervier lors du 14 juillet.

Restitution de cette exposition sculptures et arts graphiques dans le parc valorisée lors de la fête nationale par le tirage d’affiches en sérigraphie par le public.

Programme fête du 14 juillet au Parc Montcervier à partir de 13h30

Après-midi au parc – entrée libre

Pour fêter son 160ème anniversaire, l’Orchestre d’Harmonie vous invite à son « Harmonie Party «

Rdv à partir de 13h30

• Apportez votre pique-nique ou profitez du Brasero géant

• Buvette et autres petites restaurations

• Animations musicales toute l’après-midi avec Duo or Notes (chanson française), le Big Band de l’Harmonie et les Flying Tractors (rock agricole festif) 18h00 pour finir en beauté.

Parc Montcervier Rue Jean Mouly, 63270 Vic-le-Comte Vic-le-Comte 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Pour la Fête du 14 Juillet : Réouverture du Parc

Ateliers Vannerie- graphisme et sérigraphie pour la création de l’affiche de l’évènement et résidence d’artiste pour la création de monstres fantastiques du Parc en vannerie à pieds, en voiture ou à Vélo

©matieresart