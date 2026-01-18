Résidence artistique théâtrale avec La Scène Déménage Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse

Résidence artistique théâtrale avec La Scène Déménage

Maison Arts et Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-28

Ces trois derniers mois, la comédienne Sophie Hoarau a pris ses quartiers à Montfort-en-Chalosse, dans la maison Larural, pour travailler une création théâtrale autour du livre Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon.

Cette présence en résidence a été un moment de partage nourricier pour l’artiste et pour celles et ceux qui ont choisi d’y participer.

A Larural, Sophie Hoarau a posé les fondation de la création théâtrale Annexe(s) (titre provisoire).

Dans ce même lieu, quinze volontaires se seront réuni.es durant quatre journées autour de textes travaillés ensemble (les arpentages )

28/01 19h Lecture chorale des textes

30/01 19h Restitution de la création théâtrale par Sophie Hoarau (compagnie Dès lors)

Petites agapes à l’issue de chaque événement. .

Maison Arts et Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 13 01 35 lascened@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Résidence artistique théâtrale avec La Scène Déménage

L’événement Résidence artistique théâtrale avec La Scène Déménage Montfort-en-Chalosse a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Terres de Chalosse