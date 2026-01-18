Résidence artistique théâtrale avec La Scène Déménage Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse
Résidence artistique théâtrale avec La Scène Déménage Maison Arts et Loisirs Montfort-en-Chalosse mercredi 28 janvier 2026.
Maison Arts et Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-30
2026-01-28
Ces trois derniers mois, la comédienne Sophie Hoarau a pris ses quartiers à Montfort-en-Chalosse, dans la maison Larural, pour travailler une création théâtrale autour du livre Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon.
Cette présence en résidence a été un moment de partage nourricier pour l’artiste et pour celles et ceux qui ont choisi d’y participer.
A Larural, Sophie Hoarau a posé les fondation de la création théâtrale Annexe(s) (titre provisoire).
Dans ce même lieu, quinze volontaires se seront réuni.es durant quatre journées autour de textes travaillés ensemble (les arpentages )
28/01 19h Lecture chorale des textes
30/01 19h Restitution de la création théâtrale par Sophie Hoarau (compagnie Dès lors)
Petites agapes à l’issue de chaque événement. .
Maison Arts et Loisirs 205 Place du Foirail Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Résidence artistique théâtrale avec La Scène Déménage
