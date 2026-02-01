Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare Radepont

Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare

Résidence 10h à 18h

Ateliers 14h à 17h

Exposition de cloture 21 février à 18h

Tarifs (matériel fourni)

– 8 € enfants

– 10 € adultes

Renseignements au 06.68.43.95.76 .

990 Chemin de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 68 43 95 76

