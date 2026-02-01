Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare Radepont
Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare Radepont lundi 16 février 2026.
Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare
990 Chemin de Bacqueville Radepont Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare
Résidence 10h à 18h
Ateliers 14h à 17h
Exposition de cloture 21 février à 18h
Tarifs (matériel fourni)
– 8 € enfants
– 10 € adultes
Renseignements au 06.68.43.95.76 .
990 Chemin de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 68 43 95 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare
L’événement Résidence d’artistes et ateliers au Château de Bonnemare Radepont a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle