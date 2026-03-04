Résidence d’artistes Projet moineau(x) La Motte Saint-Cyr-du-Bailleul

Résidence d’artistes Projet moineau(x)

La Motte Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul Manche





2026-04-02 20:00:00







Présentation de spectacle en cours de création Restitution ouverte à tous,

Un duo complice entre rigolerie et mélancolie sur le bon vieux rafiot de la chanson française. Sabrina chante ses textes, joue de la guitare. Elodie l’accompagne au violoncelle, à la scie, au glockenspiel ou au chant…

Des fois, c’est doux, des fois, c’est rude, des fois, c’est léger.

Des fois, tu comprends rien, et des fois, tu comprends tout.

C’est sensible, c’est sincère, on se parle, on échange, c’est vivant quoi !

Composition Elodie Fourré, Sabrina Letondu. .

La Motte Ferme de la Motte Saint-Cyr-du-Bailleul 50720 Manche Normandie +33 2 33 49 64 62 rochard.lecrosnier@fermebiodelamotte.fr

