Résidence d’Artistes Son é moi, du son et des émotions Sousceyrac-en-Quercy
Résidence d’Artistes Son é moi, du son et des émotions Sousceyrac-en-Quercy dimanche 19 avril 2026.
Résidence d’Artistes Son é moi, du son et des émotions
Calviac Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-19
Participez à la nouvelle création chorégraphique de la compagnie de danse contemporaine Théâtre du Murmure, Cie Et bien dansons maintenant
Participez à la nouvelle création chorégraphique de la compagnie de danse contemporaine Théâtre du Murmure, Cie Et bien dansons maintenant. Présentation de la création chorégraphique à l'issue de la résidence artistique
Sur réservation, verre de l'amitié offert
.
Calviac Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Participate in the new choreographic creation by the contemporary dance company Théâtre du Murmure, Cie Et bien dansons maintenant
L’événement Résidence d’Artistes Son é moi, du son et des émotions Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne