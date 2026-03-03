Résidence d’Artistes Son é moi, du son et des émotions

Calviac Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-19

Participez à la nouvelle création chorégraphique de la compagnie de danse contemporaine Théâtre du Murmure, Cie Et bien dansons maintenant

Participez à la nouvelle création chorégraphique de la compagnie de danse contemporaine Théâtre du Murmure, Cie Et bien dansons maintenant. Présentation de la création chorégraphique à l'issue de la résidence artistique

Sur réservation, verre de l'amitié offert

.

Calviac Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Participate in the new choreographic creation by the contemporary dance company Théâtre du Murmure, Cie Et bien dansons maintenant

L’événement Résidence d’Artistes Son é moi, du son et des émotions Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne