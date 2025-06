Résidence de Carole Xénard, illustratrice jeunesse, du 30 juin au 5 juillet 2025 Médiathèque Odette Dubarry Buchelay

Résidence de Carole Xénard, illustratrice jeunesse, du 30 juin au 5 juillet 2025 1 – 5 juillet Médiathèque Odette Dubarry Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T10:00:00 – 2025-07-01T19:00:00

Fin : 2025-07-05T10:00:00 – 2025-07-05T19:00:00

Carole Xénard est illustratrice pour l’édition et la presse jeunesse depuis une quinzaine d’années. Elle est également dessinatrice BD et artiste plasticienne.

Elle a étudié aux Arts Décoratifs de Paris et et enseigne le dessin et l’illustration à l’École de Condé de Paris.

Le dessin a toujours été au cœur de son quotidien. À travers son travail et ses albums, elle met en image son amour de la nature et de toutes ses merveilles, ou propose une plongée humoristique dans le monde de l’enfance.

Programme du 30 juin au 5 juillet 2025 :

– 6 Ateliers-rencontres au sein des classes d’une école élémentaire

– 1 Atelier-rencontre au sein d’une classe UEEA

– 1 Atelier-rencontre au sein du centre de loisirs

– 1 Atelier-rencontre à la médiathèque

– 1 séance de dédicaces

– Juste à côté des sentiers : exposition d’aquarelles originales du 30 juin au 5 juillet 2025 à la médiathèque :

Cette exposition présente une sélection d’aquarelles originales réalisées par Carole Xénard, illustratrice. Ces images sont extraites des albums Le caillou de Tim, Western Coquillettes et La balade de Muscardin, et mettent en scène de nombreux animaux que nous connaissons – plus ou moins – bien.Prenez le temps de savourer les couleurs vives, observez tous les détails, et cherchez les insectes cachés !

=> médiations auprès des classes en visite à la médiathèque autour de l’exposition par l’équipe de bibliothécaires

Médiathèque Odette Dubarry 16 rue Pasteur 78200 Buchelay Buchelay 78200 Yvelines Île-de-France

©Mairie de Buchelay