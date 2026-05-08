Preuschdorf

Résidence de création artistique Outre-Sols

18 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-10

Le projet OUTRE-SOLS, conduit par Nicolas Couturier, designer graphique et enseignant, explore les récits des matières et des ressources présentes dans les sous-sols de l’Outre-Forêt.

Le projet OUTRE-SOLS, conduit par Nicolas Couturier, designer graphique et enseignant, explore les récits des matières et des ressources présentes dans les sous-sols de l’Outre-Forêt. Il interroge les imaginaires qu’elles façonnent et leurs effets sur les humains comme sur les non-humains.

Ce travail de recherche propose une exploration poétique et ludique de notre sous-sol, en abordant différents agents — pétrole brut, lithium, argile, eau, chaleur… — par la photographie, le graphisme et la céramique.

L’exposition sert de support à des rencontres avec l’artiste et ses collaboratrices Sarah Garcin, Marie Lechner et Alice Rochette, des ateliers de jeux narratifs et participatifs, des temps de création de récits et un buffet lithiné autour du bar associatif. 0 .

18 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 77 60 info@sauer-pechelbronn.fr

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English :

The OUTRE-SOLS project, led by graphic designer and teacher Nicolas Couturier, explores the stories of the materials and resources found in the subsoils of Outre-Forêt.

L’événement Résidence de création artistique Outre-Sols Preuschdorf a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme de l’Alsace Verte