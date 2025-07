Résidence et ateliers | « Au nom de l’amour » EHPAD La Durancole – Croix-Rouge française Avignon

Résidence et ateliers | « Au nom de l’amour » 21 juillet – 1 août EHPAD La Durancole – Croix-Rouge française Vaucluse

Réservé aux résidents de l’établissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-08-01T09:00:00 – 2025-08-01T17:00:00

Résidence pour la prochaine création de la compagnie qui interroge l’amour : Quelles traces laissent « l’amour » sur les humains ? Qu’est ce qu’une relation d’amour ? Au sein d’un couple, d’une famille, d’une filiation, d’une fratrie, d’une amitié… au fond qu’est ce qu’on appelle l’Amour ?

Le mot Amour est parfois dévoyé, ou utilisé pour manipuler une réalité, même inconsciemment. La façon dont on a relationné enfant, risque fort d’être la façon dont nous relationnerons par la suite. Existe-t-il une « transgénéalogie » de l’amour ?

Autour de cette création, ateliers collectifs et indivuduels de lecture, d’écriture et d’échanges sur la façon dont chacun relationne et exprime l’amour.

EHPAD La Durancole – Croix-Rouge française 308 Rue André-Jean Boudoy, 84140 Avignon Avignon 84000 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

© Olivier Allard