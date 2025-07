Résidence et ateliers | « Superfly » Association maison intergénérationnelle de quartier, Centre social et culturel La Seyne-sur-Mer

Résidence et ateliers | « Superfly » 21 juillet – 1 août Association maison intergénérationnelle de quartier, Centre social et culturel Var

Réservé aux participants de l’AMIQ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-08-01T09:00:00 – 2025-08-01T17:00:00

Aller à la rencontre des enfants, s’immerger dans l’univers du rêve et des cauchemars, étudier avec eux les mécanismes de ce processus, récolter leurs impressions, chercher la source de leurs peurs, les idées qui troublent et peuplent la réalité des enfants du quartier prioritaire.

Un chantier qui servira d’inspiration pour la création en cours « Superfly » destinée au jeune public et qui a comme thématique les cauchemars et la manière de les contourner.

Expérimenter et partager avec les enfants ; l’exceptionnel, l’absurde, l’inattendu, le hors-temps… en considérant leurs propres expériences pour les transformer en actes artistiques.

« Superfly », création de la compagnie Rêve Lune | Jasone Muñoz

© Compagnie Rêve Lune