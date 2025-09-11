RÉSIDENCE ET VERNISSAGE DE L’ARTISTE VILE La Distillerie 66 Torreilles

RÉSIDENCE ET VERNISSAGE DE L’ARTISTE VILE La Distillerie 66 Torreilles jeudi 11 septembre 2025.

RÉSIDENCE ET VERNISSAGE DE L’ARTISTE VILE

La Distillerie 66 15 Rue de la Distillerie Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-11 18:30:00

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Après un mois de résidence entre peinture murale monumentale et travail d’atelier, VILE présentera pour la première fois à la galerie Distillerie 66 une sélection d’œuvres inédites, dans un format plus intime.

La Distillerie 66 15 Rue de la Distillerie Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 17 26 31 contact@ladistillerie.fr

English :

After a month-long residency combining monumental murals and studio work, VILE will present a selection of new works in a more intimate format for the first time at Distillerie 66.

German :

Nach einem einmonatigen Aufenthalt zwischen monumentaler Wandmalerei und Atelierarbeit wird VILE in der Galerie Distillerie 66 zum ersten Mal eine Auswahl unveröffentlichter Werke in einem intimeren Format präsentieren.

Italiano :

Dopo una residenza di un mese che combina murales monumentali e lavoro in studio, VILE presenterà per la prima volta alla Distillerie 66 una selezione di nuovi lavori in un formato più intimo.

Espanol :

Tras una residencia de un mes en la que combinó murales monumentales y trabajo de estudio, VILE presentará por primera vez en Distillerie 66 una selección de nuevas obras en un formato más íntimo.

