Résidence & Exposition Bérénice Dautry

15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24

Exposition de gravures et d’illustrations au sein de l’Atelier-Musée

L’Atelier-Musée de Ribeauvillé accueille l’artiste Bérénice Dautry pour une semaine de résidence et d’exposition, du 23 au 27 février 2026.

Illustratrice et graveuse, elle développe un univers foisonnant où se mêlent récits fantastiques, formes végétales et personnages singuliers. Inspirée notamment par les légendes du pays de Salm, dans les Hautes Vosges, son travail de gravure donne vie à des histoires puisées dans la mémoire locale, les témoignages et l’imaginaire collectif.

Diplômée de la Haute École des Arts du Rhin en illustration, elle poursuit aujourd’hui une pratique artistique entre bande dessinée, estampe et transmission, à travers de nombreux ateliers. .

15 rue de l’Abattoir Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 60 42 06 pascale.hurtlin@ribeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of engravings and illustrations in the Atelier-Musée

L’événement Résidence & Exposition Bérénice Dautry Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr