#Résidence Hugo Corbin invite Monika Kabasele Le Baiser Salé Paris jeudi 18 décembre 2025.

Hugo Corbin invite la jeune chanteuse Monika Kabasele pour un concert placé sous le signe du métissage et de la créativité et s’inscrit pleinement dans l’esprit de sa résidence : un espace de recherche et de dialogue artistique, où les styles, les générations et les technologies se rencontrent pour façonner les musiques de demain. Chansons traditionnelles revisitées qui prennent ici une nouvelle dimension : rythmes et mélodies ancestraux qui se mêlent à des textures modernes pour créer un son à la fois organique et audacieux. Chanteuse d’origine gréco-congolaise, Monika Kabasele développe un univers singulier, à la croisée des cultures et des sonorités. Son projet explore la rencontre entre la tradition grecque, la musique congolaise et le jazz contemporain, pour donner naissance à un langage musical profondément personnel et ouvert sur le monde.

Hugo Corbin et Monika Kabasele associent rythmes et mélodies ancestraux à des textures modernes pour créer un son à la fois organique et audacieux.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 21h00 à 23h59

payant Tarif réduit (Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire ou écoles de musique) : 10 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif sur place : 28 EUR Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

