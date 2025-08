#Résidence Hugo Corbin – La musique de David Lynch Le Baiser Salé Paris

Et si un film imaginaire prenait vie sur scène, entre ombres sonores et éclats de lumière ? Pour ouvrir sa résidence au Baiser Salé, le guitariste Hugo Corbin embarque dans une exploration hypnotique de l’univers de David Lynch, là où la musique ne commente pas l’image, mais la crée, l’inspire, l’habite.

Aux côtés de la voix magnétique d’Ava Celly, de la basse singulière de Marc Buronfosse (et sa Fender VI aux résonances profondes), et de la batterie cinématographique de Srdjan Ivanovic, il revisite les thèmes mythiques du réalisateur culte — comme autant de paysages sonores à traverser les yeux fermés.

Un quartet à l’écoute, libre et audacieux, pour une soirée hors du temps, entre jazz électrique, rêve éveillé et tension onirique. Une immersion sensorielle à ne pas manquer, au cœur d’un Baiser Salé transformé en salle obscure.

Hugo Corbin est un guitariste et compositeur français à l’univers sensible et cinématographique. Formé entre Paris, Londres et New York, il développe une musique qui mêle jazz contemporain, influences rock planant et textures inspirées du septième art. Porté par une approche narrative du son, il crée des paysages intérieurs à la fois mélancoliques et lumineux, où chaque note semble raconter une histoire. Sa démarche artistique, à la frontière du réel et de l’imaginaire, s’exprime aussi bien dans ses compositions personnelles que dans ses nombreuses collaborations sur la scène jazz actuelle.

Dans le cadre des résidences bimestrielles, Le Baiser Salé s’engage en faveur des artistes en devenir, offrant un espace d’expérimentation libre, audacieux et tourné vers la création.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant

De 10 à 28 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

