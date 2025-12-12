Résidence JORGE VISTEL QUARTET Le Baiser Salé Paris

Figure montante d’un jazz parmi les plus créatifs de sa génération, Jorge Vistel incarne une vision audacieuse et résolument moderne du métissage musical. Trompettiste virtuose, compositeur inspiré, il développe un langage unique où l’héritage afro-cubain dialogue avec les esthétiques les plus contemporaines du jazz. Arrivé récemment à Paris, il y fait déjà forte impression, distillant sur les scènes de la capitale une énergie saisissante et un son d’une rare intensité.

Collaborateur de grands noms tels que Benny Golson, David Murray, Lewis Nash ou Roy Hargrove, Jorge Vistel tisse une œuvre à la fois ancrée dans ses racines et tournée vers l’avenir. Élève de Steve Coleman, révélé par Greg Osby, il incarne cette génération de musiciens cubains pour qui les traditions rythmiques de l’île deviennent le terreau d’explorations musicales novatrices.

Chaque concert de cette résidence est une création en soi, Jorge Vistel y présente des œuvres originales, spécialement composées pour l’occasion, donnant à chaque performance une identité singulière et une fraîcheur renouvelée.

Décidé à soutenir des artistes en devenir, notre Club propose une série de résidences bimestrielles (1 concert tous les deux mois) qui leur permet de proposer un projet créatif et de le développer dans un environnement propice à la création. Un accès aux équipements de notre salle, tels que les enregistrements vidéo, audio, le travail des lumières et du son et la mise à disposition de la salle avec un ingénieur son 1 fois par mois en journée.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h30 à 20h45

de 21h30 à 23h45

payant Tarif réduit (Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire ou écoles de musique) : 10 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club : 18 EUR Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

