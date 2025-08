#Résidence Julia Le Baiser Salé Paris

Julia Richard est musicienne complète, artiste en perpétuelle évolution. À la croisée de la pop, de la soul et des musiques actuelles, elle partage un univers sincère, vibrant et généreux, mêlant douceur, groove et audace.

Avec sa voix captivante, sa guitare sensible ou sa basse groovy, Julia nous entraîne dans un voyage musical intense où chaque morceau raconte une histoire d’émotion brute et d’énergie lumineuse. En solo pour un premier set intimiste guitare-voix, elle dévoile des compositions inédites dans une atmosphère feutrée, avant d’être rejointe par Nathan (piano, claviers) et Philippe (batterie) pour des sets riches en textures sonores, aux arrangements modernes et dynamiques.

En soutenant cette résidence, Le Baiser Salé réaffirme son engagement envers les artistes émergents, en leur offrant un espace d’expression, de création et de diffusion : 1 concert tous les deux mois, un accès régulier à la salle pour travailler avec un ingénieur son, et des outils professionnels pour accompagner leur développement (enregistrements audio/vidéo, création lumière et plus encore). Ne manquez pas cette résidence pleine de promesses, où se dévoile toute l’intensité d’une artiste singulière et libre.

Une voix qui touche en plein cœur, des grooves qui font vibrer l’âme : Julia Richard nous offre bien plus qu’un concert, elle nous invite à vivre un moment fort, sensible et lumineux.

Au fil de cette résidence au Baiser Salé, laissez-vous emporter par l’univers unique d’une artiste authentique, généreuse et résolument moderne.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 22h30 à 23h30

de 19h45 à 20h45

de 21h15 à 22h15

payant

Set 22h30 : 9 euros

Set 19h45 : 12 euros

Set 21h15 : 12 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

