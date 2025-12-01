#Résidence Julia Le Baiser Salé Paris

#Résidence Julia Le Baiser Salé Paris vendredi 12 décembre 2025.

Julia Richard est musicienne complète, artiste en perpétuelle évolution. Bassiste et chanteuse, Julia vous embarque dans un voyage musical unique, où la pop rencontre l’indie, flirte avec la soul, et s’enrichit de touches de jazz et d’influences rock. C’est un véritable melting-pot musical qu’on pourrait presque qualifier de « pop progressive ».

Avec sa voix captivante et sa basse groovy, Julia nous entraîne dans un voyage intense où chaque morceau raconte une histoire d’émotion brute et d’énergie lumineuse. En solo pour un premier set intimiste basse-voix, elle dévoile des compositions inédites dans une atmosphère feutrée, avant d’être rejointe par ses complices : Nathan (claviers), Matis (batterie) et Levane (guitare). Ensemble, ils offrent des sets riches en textures sonores, aux arrangements modernes et dynamiques.

En soutenant cette résidence, Le Baiser Salé réaffirme son engagement envers les artistes émergents, en leur offrant un espace d’expression, de création et de diffusion : 1 concert tous les deux mois, un accès régulier à la salle pour travailler avec un ingénieur son, et des outils professionnels pour accompagner leur développement (enregistrements audio/vidéo, création lumière et plus encore).

Ne manquez pas cette résidence pleine de promesses, où se dévoile toute l’intensité d’une artiste singulière et libre !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 21h15 à 22h15

de 19h45 à 21h00

de 22h30 à 23h30

payant Set 22h30 : 9 EUR

Set de 21h15 : 12 EUR

Set de 19h45 : 12 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/