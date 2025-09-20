Résidence Les Jardins d’Arcadie de TOURCOING Résidence Les Jardins d’Arcadie de TOURCOING Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez cette ancienne maison bourgeoise du 19e siècle, bâtiment historique de la ville et représentatif de l’architecture des Hauts-de-France, qui se trouve sur le site de notre résidence seniors.

Au programme :

. Fabrication d’un arbre à vœux constitués de gâteaux confectionnés par les résidents.

. Exposition et présentation par les résidents de textes évoquant leurs souvenirs de la ville de Tourcoing.

Cette animation sera présentée sur deux sites : la résidence Les Jardins d’Arcadie et le parc de la mairie.

Résidence Les Jardins d'Arcadie de TOURCOING 48 rue des URSULINES 59200 TOURCOING

