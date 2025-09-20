Résidence Les Jardins d’Arcadie de TOURCOING Tourcoing

48 rue des URSULINES Tourcoing Nord

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez cette ancienne maison bourgeoise du 19e siècle, bâtiment historique de la ville et représentatif de l’architecture des Hauts-de-France, qui se trouve sur le site de notre résidence seniors.

Au programme

. Fabrication d’un arbre à vœux constitués de gâteaux confectionnés par les résidents.

. Exposition et présentation par les résidents de textes évoquant leurs souvenirs de la ville de Tourcoing.

Cette animation sera présentée sur deux sites la résidence Les Jardins d’Arcadie et le parc de la mairie. .

+33 3 20 01 85 83 tourcoing@jardins-arcadie.fr

