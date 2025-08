#Residence Mario Canonge et Michel Zenino Quint’Up Le Baiser Salé Paris

Plongez dans l’univers envoûtant de Mario Canonge et Michel Zenino, deux virtuoses du jazz réunis pour former le quintet d’exception, Quint’Up. Ce groupe fusionne avec audace le jazz, les rythmes des Caraïbes et le Hard Bop, porté par une énergie électrisante et des grooves envoûtants.

« Un torrent d’énergie, de swing, de maîtrise et de grooves chaloupés », s’exclame Alex Duthil d’Open Jazz sur France Musique. « Ce groupe défie le temps, enchante et sublime l’héritage musical », confirme Joe Farmer de RFI.

Quint’Up rassemble des talents de renommée internationale : Arnaud Dolmen, batteur guadeloupéen lauréat des « Victoires du Jazz » et classé parmi les meilleurs batteurs de l’année selon Jazz Magazine et Jazz News ; Josiah Woodson, trompettiste et guitariste primé aux Grammy Awards ; et Ricardo Izquierdo, saxophoniste doublement honoré par Jazz Magazine.

Décidé à soutenir des artistes en devenir, notre Club propose une série de résidences bimestrielles (1 concert tous les deux mois) qui leur permet de proposer un projet créatif et de le développer dans un environnement propice à la création. Un accès aux équipements de notre salle, tels que les enregistrements vidéo, audio, le travail des lumières et du son et la mise à disposition de la salle avec un ingénieur son 1 fois par mois en journée.

Le vendredi 19 septembre 2025

de 21h30 à 23h00

De 10 à 30 euros.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

