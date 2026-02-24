Residence : Mario Canonge & Michel Zenino Quint’up Le Baiser Salé Paris

Plongez dans l’univers envoûtant de Mario Canonge et Michel Zenino, deux as du jazz qui se retrouvent pour créer le quintet de folie Quint’Up ! Ici, le jazz se mélange avec les rythmes des Caraïbes et le Hard Bop, porté par une énergie communicative et des grooves qui donnent envie de bouger dès les premières notes.

Alex Duthil d’Open Jazz sur France Musique s’exclame : « Un torrent d’énergie, de swing, de maîtrise et de grooves chaloupés ! » Et Joe Farmer de RFI confirme : « Ce groupe défie le temps, enchante et sublime l’héritage musical. »

Quint’Up, c’est aussi une équipe de talents internationaux : Arnaud Dolmen, batteur guadeloupéen récompensé aux « Victoires du Jazz » et classé parmi les meilleurs par Jazz Magazine et Jazz News ; Josiah Woodson, trompettiste et guitariste primé aux Grammy Awards ; et Ricardo Izquierdo, saxophoniste doublement honoré par Jazz Magazine.

Pour encourager les artistes en devenir, notre Club propose une série de résidences tous les deux mois. Ils peuvent y développer leurs projets créatifs dans des conditions idéales : accès à la salle, enregistrements audio et vidéo, travail des lumières et du son, et même une session par mois avec un ingénieur son pour peaufiner leur musique.

Plongez dans l’univers envoûtant de Mario Canonge et Michel Zenino, deux as du jazz qui se retrouvent pour créer le quintet de folie Quint’Up !

Le vendredi 13 mars 2026

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 13 mars 2026

de 21h30 à 23h00

payant Tarif Adhérents : 22 EUR

Tarif sur place : 32 EUR

Tarif Web : 27 EUR

Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-13T19:30:00+02:00_2026-03-13T21:00:00+02:00;2026-03-13T21:30:00+02:00_2026-03-13T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

