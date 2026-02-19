Résidence Mon Rêve ! nouveau spectacle de la Cie Événement CEC Les Heures Claires Istres

Résidence Mon Rêve ! nouveau spectacle de la Cie Événement

Samedi 4 avril 2026 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-04 20:30:00

Renato, pizzaiolo en reconversion, inaugure ce soir ses chambres d’hôtes… Tout n’est cependant pas encore prêt.. Un inspecteur doit venir afin de lui attribuer une note! Ange et Pierre arrivent… Qui est qui ? Mystère! Spectacle tout public. 1h10 de rire

Vous présenter 30 minutes avant le début du spectacle dans le hall d’entrée de l’ Espace 233 afin de retirer vos billets. Vous pourrez aussi vous procurer des places à l’entrée du spectacle dans la limite des places disponibles. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 64 72 09 patrick1.plauchu@free.fr

English :

Renato, a pizzaiolo in reconversion, is inaugurating his bed and breakfast this evening? But all is not yet ready… An inspector has to come and give him a grade! Ange and Pierre arrive? Who’s who? A mystery! Show for all audiences. 1h10 of laughter

