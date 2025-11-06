#Résidence Ninon Valder – « En mi corazon » Le Baiser Salé Paris

« Dans mon cœur il y a l’Argentine, il y a la France, il y a le monde. Les sourires, les musiques et les instants partagés ici et là-bas. »

Ninon Valder fait résonner ce credo intime dans En mi corazón, où ses flûtes, son bandonéon et sa voix tissent un chemin entre héritage et création. On y entend battre le folklore argentin, s’entrelacer la mémoire du tango et jaillir ses propres compositions, portées par les guitares complices de Kevin Seddiki ou Sebastian Cordero.

Dans sa voix affleure l’empreinte de Mercedes Sosa, dans son bandonéon l’inspiration de Dino Saluzzi, et sa flûte ouvre des horizons sans frontières. Les arrangements de Leonardo Sanchez, fin connaisseur du folklore et du tango, apportent des nuances subtiles, entre profondeur populaire et éclats d’improvisation.

Après des années de recherche et de vie en Argentine, Ninon Valder poursuit avec En mi corazón l’élan amorcé auprès de Colacho Brizuela, guitariste et directeur musical de Mercedes Sosa. Ici, chaque note devient mémoire, chaque silence un souffle de partage : une musique qui respire la liberté et nous rappelle que chaque battement de cœur est une célébration.

Entre héritage argentin et souffle personnel, Ninon Valder fait de En mi corazón un voyage de liberté et de partage.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Web : 20 EUR

Tarif Adhérents : 15 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

