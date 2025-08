Résidence ouverte à tous Aouste-sur-Sye

Résidence ouverte à tous Aouste-sur-Sye jeudi 25 septembre 2025.

Résidence ouverte à tous

Jardin de Samare Aouste-sur-Sye Drôme

Début : Vendredi 2025-09-25

fin : 2025-09-28

2025-09-25

En plein creux de l’hiver,

à l’heure où pointe parfois le vide et les nébuleuses face à l’avenir,

où l’Abeille qui relie est endormie, les abeilles, et nous, aussi,

arrive un message d’Aline Comignaghi (ça rime!).

Jardin de Samare Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 08 60 58 contact@labeillequirelie.fr

English :

In the depths of winter,

at a time when emptiness and nebulousness sometimes loom over the future,

when the Bee that connects is asleep, the bees, and us, too,

comes a message from Aline Comignaghi (it rhymes!).

German :

In der Mitte des Winters,

in der Stunde, in der manchmal die Leere und die Nebel angesichts der Zukunft aufblitzen,

wenn die verbindende Biene schläft, die Bienen und wir auch,

kommt eine Nachricht von Aline Comignaghi (das reimt sich!).

Italiano :

Nel profondo dell’inverno,

in un momento in cui il futuro a volte sembra vuoto e nuvoloso,

quando l’Ape che collega dorme, le api, e anche noi,

arriva un messaggio di Aline Comignaghi (fa rima!).

Espanol :

En pleno invierno,

en un momento en que el futuro a veces parece vacío y nublado,

cuando la Abeja que conecta está dormida, las abejas, y nosotros también,

llega un mensaje de Aline Comignaghi (¡rima!).

