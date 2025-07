Résidence Rouvrir le monde Atelier « À table ! » Les Bengalis Grasse

Résidence Rouvrir le monde Atelier « À table ! » 21 juillet – 8 août Les Bengalis Alpes-Maritimes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T10:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-08-08T10:00:00 – 2025-08-08T17:00:00

— artiste Flore SAUNOIS en résidence aux Bengalis à Grasse, du 21 juillet au 7 août 2025

Atelier « À table ! » de moulage-modelage-peinture qui propose de fabriquer collectivement une grande tablée, une sorte de nature morte grandeur nature constituée d’une multitude d’objets et de petites sculptures réalisées par les participant.e.s au fil des rencontres : confection de différents objets en argile et en plâtre, découverte des techniques du moulage, de l’estampage et du modelage, réalisation d’une peinture collective qui formera « la nappe » telle une nature morte en 3 dimensions venant former des « mini-saynètes », propices à l’émergence d’histoires et de récits.

Flore Saunois est diplômée des Beaux Arts de Berlin (UdK, 2012), du Conservatoire de Théâtre de Rome (2014), et des Beaux-Arts de Marseille (2018). Au travers d’installations, sculptures, pièces sonores, performances et éditions, l’artiste tente d’explorer la matérialité du langage. Elle s’intéresse aux conditions d’apparition et, en creux, de disparition des choses, au point de bascule entre un possible et son actualisation. Se placer entre pérenne et « sur le point de disparaître », entre le virtuel (ce qui « est en puissance ») et « ce qui advient », tenter de suspendre la condition de fugacité d’un objet ou d’un phénomène, sont autant de manières de questionner leur conditions d’existence. S’inscrivant dans une relecture des principes de l’art conceptuel, ces travaux explorent avec malice la brèche entre quotidien et extraordinaire, le dérisoire comme source d’une poésie latente.

floresaunois.com • documentsdartistes.org/saunois

Les Bengalis Grasse Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

©Flore Saunois