Résidence Rouvrir le monde atelier « Images » La Grande Bastide Le Lavandou

Résidence Rouvrir le monde atelier « Images » La Grande Bastide Le Lavandou lundi 14 juillet 2025.

Résidence Rouvrir le monde atelier « Images » 14 – 25 juillet La Grande Bastide Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T10:00:00 – 2025-07-14T17:00:00

Fin : 2025-07-25T10:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

— artiste Louise CHATELAIN en résidence au village vacances La Grande Bastide au Lavandou, du 14 au 25 juillet 2025

Atelier « Images ». À partir de réflexions sur l’occupation des espaces collectifs (la maison, la cour de récréation, la rue…) et des expériences de chacun chacune, nous co-écrirons un court métrage d’environ 3′ en mettant l’accent sur tous les aspects plastiques du cinéma : scénographie, costumes, fabrication de décors, choix des lumières, création d’ambiances visuelles, mais aussi sur le message qu’il porte. Créer collectivement (avec ses mains, son regard, ses émotions) et comprendre comment le cinéma est un art total qui convoque l’écriture, l’espace, le corps, la lumière. À travers cette expérience, les participants développeront leur imaginaire, leur sens critique, et leur capacité à transformer le réel par l’art et inventer de nouvelles manières de vivre ensemble.

Louise Chatelain est une jeune artiste et scénographe formée au Pavillon Bosio, école supérieure d’art et de scénographie de la ville de Monaco. Sa démarche artistique s’ancre dans des récits autobiographiques liés aux violences dites ordinaires, qu’elle recompose sous forme de vidéos et d’installations. En transformant son vécu intime en expériences collectives, elle cherche à ouvrir des espaces de réflexion sur le partage, la mémoire et les manières de faire communauté. Son travail interroge ainsi les mécanismes du « vivre ensemble », à travers une esthétique sensible et engagée.

instagram/lctxn

La Grande Bastide 354 Avenue de la Grande Bastide 83980 Le Lavandou Le Lavandou 83980 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

— artiste Louise CHATELAIN en résidence au village vacances La Grande Bastide au Lavandou, du 14 au 25 juillet 2025

©Louise CHATELAIN