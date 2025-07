Résidence Rouvrir le monde Atelier « Mangez du soleil à l’ombre » MJC Agora Nice Est Nice

Résidence Rouvrir le monde Atelier « Mangez du soleil à l’ombre » 15 – 25 juillet MJC Agora Nice Est Alpes-Maritimes

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-15T10:00:00 – 2025-07-15T17:00:00

Fin : 2025-07-25T10:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

— artiste Eve PIETRUSCHI en résidence à MJC Agora Nice Est, du 15 au 25 juillet

Atelier « Mangez du soleil à l’ombre ». Les ateliers seront dirigés vers une sensibilisation du public à leur environnement : marches dans le Paillon et dans les Parcs à proximité, observation d’un « espace sauvage » où de multiples espèces se côtoient, prélèvements de terres (fabrication de peinture et matière à dessin), création d’un carnet comme outil de recherche avec façonnage de la reliure, séance de monotypes et création d’une carte d’observation grand format des espèces rencontrées : végétaux, oiseaux…

Eve Pietruschi dessine une ligne de pratiques et d’expériences. De l’empreinte végétale à l’herbier, du dessin à l’assemblage d’éléments naturels, elle libère des formes, travaille avec le vivant, participe à sa mémoire. Depuis son DNSEP en 2007, elle s’intéresse au tiers paysage, à ces architectures industrielles délaissées à la périphérie des villes, à ces espaces négligés où poussent les herbes folles. Du report photographique au monotype, de la tenture à la confection d’objets et d’installations de rituels, le végétal prend peu à peu le dessus sur l’architecture. Eve Pietruschi déploie ses oeuvres dans l’espace et le temps, prend soin du visiteur, aménage pauses et silences, convoque les cinq sens, offre infusions, collations et dégustations, demeure dans l’évocation, la prosopopée. (texte de R. François)

evepietruschi.com • www.documentsdartistes.org/pietruschi • instagram/evepietruschi

MJC Agora Nice Est 2 Pont René Coty, 06300 Nice Nice 06300 Rimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

©Eve PIETRUSCHI