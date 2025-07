Résidence Rouvrir le monde « Ateliers ressources » CCAS de Roure Rimplas

Résidence Rouvrir le monde « Ateliers ressources » 21 juillet – 1 août CCAS de Roure Alpes-Maritimes

Début : 2025-07-21T10:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-08-01T10:00:00 – 2025-08-01T17:00:00

« Ateliers ressources » de dessin et de confection d’outils à base de ressources naturelles. Le public sera invité à suivre l’artiste pour récolter matière et images dans une dérive sensible de la nature environnante. La récolte servira à la conception de la teinture, du papier, de la peinture ou des fusains. Les photographie seront les modèles dans l’apprentissage de l’agrandissement au carreau et le dessin d’observation naturaliste. Les participants seront sensibilisés à l’engagement du corps, à l’épreuve du temps long dans les pratiques artistiques ainsi qu’à l’utilisation de matière premières accessibles et naturelles ; une invitation autour de la valorisation et l’hommage du territoire, des vies fragiles et des figures invisibilisées, comme autant de prétextes pour se rappeler la nécessité de faire société.

Lucas Compagnoni a commencé son cursus au Pavillon Bosio, école supérieure d’art et de scénographie de la ville de Monaco avant de rejoindre les Beaux Arts d’Aix-en-Provence dont il est diplômé en 2023. Sa pratique artistique aborde généralement la vulnérabilité du vivant et la condition des travailleurs. Concentrée autour du dessin, sa pratique évolue vers la recherche de pratiques et de matériaux durables, ainsi que vers des processus de soin et de collaboration en communauté.

CCAS de Roure 06420 Rimplas 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

— artiste Lucas COMPAGNONI en résidence au CCAS de Roure, du 21 juillet au 1er août 2025

