Résidence Rouvrir le monde – Infuse ta vibe ! 28 juillet – 1 août Centre Éducatif Fermé « Les Cèdres » Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-28T10:00:00 – 2025-07-28T12:00:00

Fin : 2025-08-01T10:00:00 – 2025-08-01T12:00:00

Cette résidence sera l’occasion pour Johanna Cartier de prolonger ses recherches autour de l’univers des boissons énergisantes, leurs codes visuels, leurs promesses de puissance, leurs récupérations marketing, en particulier à travers des marques comme Monster. Elle explore ces objets à la fois fascinants et problématiques, entre tentation, culte de la performance et stratégies de sponsorisation. En parallèle, une immersion au sein d’un Centre Éducatif Fermé « Les Cèdres » lui permettra de nourrir ce travail d’une matière plus intuitive et sensible, en prêtant attention à ce qui circule : des énergies discrètes, des postures, des formes de résistance ou d’élan, qui ne se disent pas mais se ressentent.

Un atelier de transmission ludique et sensoriel invitera également les jeunes à créer leur propre boisson énergisante ou rafraîchissante, comme on compose un autoportrait. En partant de leurs goûts, de leurs humeurs et de leur imaginaire, ils pourront élaborer une recette unique, concevoir l’univers graphique de leur canette, la mettre en scène et découvrir comment prolonger cette création en cultivant les plantes qui la composent. L’atelier mêle expression personnelle, design, goût et jardinage, pour transmettre des savoirs-faire concrets et réactiver le lien entre création et vivant. La restitution prend la forme d’un shooting et d’une dégustation collective, pour célébrer chaque boisson comme un support de fierté et d’expression.

Centre Éducatif Fermé « Les Cèdres » 8 avenue Viton Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

