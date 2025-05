Résidence sénior en fête – Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon, 17 mai 2025 12:00, Saint-Pol-de-Léon.

Finistère

Résidence sénior en fête Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 12:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

La résidence Espace et Vie vous invite à partager un instant estival et festif !

12h ouverture avec l’atelier chant et cocktail.

12h30 buffet en musique avec « Pascal Anim 29 »

15h Les Marins du Bout du Monde.

Ouvert à tous.

Tarif et réservation en résidence. .

Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 79 56 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Résidence sénior en fête Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-05-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX