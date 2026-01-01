Résidence Services Seniors Montana

40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 19:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Montana Live une soirée aux couleurs des Antilles avec José Palmot

La résidence Services Seniors Montana Le Mans vous invite à un nouveau rendez-vous musical Montana Live, placé sous le signe de la convivialité et de l’évasion.

Mardi 20 janvier à 19h30, laissez-vous transporter par les sonorités chaleureuses des Antilles lors d’un concert exceptionnel de José Palmot, chanteur et compositeur de musique antillaise.

Reconnu pour son énergie communicative et ses mélodies ensoleillées, José Palmot propose un voyage musical mêlant rythmes traditionnels et influences contemporaines. Une soirée festive et authentique, idéale pour partager un moment de plaisir musical dans un cadre élégant et chaleureux.

L’événement se déroulera à la Résidence Services Seniors Montana, située au 40 rue Prémartine, 72000 Le Mans.

L’entrée se fait uniquement sur réservation, les places étant limitées.

Pour accompagner cette soirée, les participants auront également la possibilité de commander des planches apéritives, afin de prolonger le plaisir dans une ambiance détendue et gourmande.

Cette soirée est organisée en partenariat avec l’association Alex, engagée dans la promotion de la culture et du lien social.

Informations & réservations

?? Montana Live, c’est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir la musique antillaise, tout en partageant un moment chaleureux et festif. Ne tardez pas à réserver ! .

40 Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com

English :

Montana Live: an evening of Antilles colors with José Palmot

