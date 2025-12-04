#Résidence Viviane Ginapé invite Benoit de Mesmay – Hommage à Laure Aura Littardi Le Baiser Salé Paris

#Résidence Viviane Ginapé invite Benoit de Mesmay – Hommage à Laure Aura Littardi Le Baiser Salé Paris jeudi 4 décembre 2025.

Chanteuse et compositrice avec une voix grave/alto, Laura Littardi nous a quittés en aout 2024.

Elle était expressive, capable d’intimité, de nuances et incroyable improvisatrice, le scat était son gros atout. Elle aimait mêler les horizons, jazz, syncopes brésiliennes, pop-soul des années 70, des mélodies dépouillées tournées vers l’intime, sans artifices.

Un hommage initié par Viviane Ginapé, chanteuse et pédagogue qui s’est beaucoup inspirée de grands noms du jazz vocal comme Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, et de musiques latines, accompagnée de Benoit de Mesmay, pianiste de jazz, compositeur et arrangeur.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 23h55

payant Tarif réduit (Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire ou écoles de musique) : 10 EUR

Tarif Web : 20 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club : 15 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

